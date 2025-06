Regione Campania ‘son volatili amari’ | ok al piano anti colombi e piccioni ipotizzati abbattimenti

La regione Campania si prepara a mettere in atto un ambizioso piano anti colombi e piccioni, approvato dalla giunta di Santa Lucia. Con un focus sulla prevenzione ecologica e metodi incruenti, il progetto mira a risolvere il problema dei volatili urbani senza danneggiarli. Tuttavia, in caso di inefficacia, si aprono le porte a misure più drastiche, come l’abbattimento, per tutelare il decoro e la sicurezza delle città.

Tempo di lettura: 3 minuti Regione Campania, son volatili amari: ok a piano anti colombi e piccioni. Un mese fa la giunta di Santa Lucia ha approvato il Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica) 2025-2029". Si prevede l'applicazione di metodi ecologici incruenti di prevenzionedissuasione dei danni. Ma qualora si dimostrassero "inefficienti", si potrà ricorrere all'abbattimento e alla cattura. A giustificare l'adozione del Piano c'è "la marcata crescita numerica e distributiva" di questi animali, negli ultimi decenni. Un dato unito ad una "spiccata indole sinantropica ".

