Regionali 2025 disgelo tra De Luca e Schlein alla manifestazione per Gaza

Un gesto inatteso nel cuore della manifestazione per Gaza: la stretta di mano tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca, simbolo di un possibile disgelo politico in vista delle regionali del 2025. Tra flash e sguardi intensi, l’evento ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando intravedere nuove prospettive di dialogo e collaborazione tra le diverse anime del centrosinistra. Un passo importante che potrebbe segnare un cambiamento nelle relazioni politiche italiane, aprendo la strada a un clima più unitario e costruttivo.

Disgelo con stretta di mano fra la segretaria Pd Elly Schlein e il governatore campano Vincenzo De Luca, alle spalle di Piazza San Giovanni a Roma, dove si è tenuta la manifestazione per Gaza. L'incontro, ovviamente, non è passato inosservato a fotografi e militanti. Ad assistere, anche il figlio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Regionali 2025, disgelo tra De Luca e Schlein alla manifestazione per Gaza

