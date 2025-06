Referendum Tiso Accademia Ic | Andare a votare contro astensionismo

Il referendum rappresenta un momento cruciale per rafforzare la nostra democrazia e far sentire la voce di ogni cittadino. Con l’appuntamento dell’8 e 9 giugno, abbiamo l’opportunità di partecipare attivamente e influenzare le decisioni che plasmeranno il futuro del nostro Paese. È fondamentale andare a votare, evitando l’astensionismo, perché solo così possiamo difendere i nostri valori e contribuire concretamente al bene comune.

“Il referendum è una delle più alte espressioni della democrazia partecipativa. L’appuntamento dell’8 e 9 giugno rappresenta certamente un’occasione fondamentale per tutti i cittadini di contribuire direttamente alle scelte che toccano la vita del Paese”, spiega Andrea Tiso, presidente nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum, Tiso (Accademia Ic): “Andare a votare contro astensionismo”

In questa notizia si parla di: Referendum Tiso Accademia Andare

Referendum, Tiso (Accademia IC): “Andare a votare è un dovere civico e sociale” - Accademia Iniziativa Comune esorta alla partecipazione attiva al referendum, sottolineando l'importanza del voto come diritto fondamentale di ogni cittadino.

Referendum, Tiso(Accademia IC): “La memoria si fa responsabilità ” - Partecipa alla discussione

Referendum, Tiso(Accademia IC): “Quesito su cittadinanza importante per integrazione in Italia” - Partecipa alla discussione

Referendum, Tiso (Accademia IC): “Votare per difendere valori democrazia” - NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Partecipare al referendum dell’8 e 9 giugno prossimi è un gesto fondamentale per la democrazia. In un tempo in cui l’astensionismo rischia di svuotare i ... newtuscia.it scrive

Referendum, Tiso (Confeuro e Accademia Ic): "Temi importanti, votiamo per sconfiggere l'astensionismo" - “Il referendum è una delle più alte espressioni della democrazia partecipativa. L’appuntamento dell’8 e 9 giugno rappresenta certamente un’occasione fondamentale per tutti i cittadini di contribuire d ... Da palermotoday.it

REFERENDUM, TISO(ACCADEMIA IC): “LA MEMORIA SI FA RESPONSABILITÀ” - REFERENDUM, TISO(ACCADEMIA IC): “LA MEMORIA SI FA RESPONSABILITÀ”“Il 2 giugno non è solo la festa della Repubblica: è il giorno in cui l’Italia scelse la propria forma di governo, rompendo con il pass ... Da ventonuovo.eu