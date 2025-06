Referendum sono 67 300 i fuori sede ammessi al voto | Segno di un’esigenza diffusa nonostante la comunicazione carente

Nonostante una comunicazione spesso carente, la richiesta di voto fuori sede per i referendum dell’8 e 9 giugno testimonia una necessità diffusa tra cittadini italiani. Sono infatti 67.305 gli elettori che, lontani dalla propria residenza, vogliono esercitare il loro diritto democratico nel comune di domicilio temporaneo. Questo dato sottolinea l’importanza di garantire strumenti efficaci e accessibili per tutti, affinché ogni voce possa essere ascoltata e rappresentata nel processo decisionale.

Sono 67.305 gli elettori fuori sede che hanno richiesto di votare per i referendum dell’8 e 9 giugno nel comune dove sono temporaneamente domiciliati. Dopo una sperimentazione per le Europee, riservata ai soli studenti fuori sede, nella tornata referendaria è stato data la possibilità anche a chi lavora in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza e a chi si trova temporaneamente domiciliato in un’altra città a causa di cure mediche. La richiesta è stata presentata da 28.430 lavoratori fuori sede, 38.105 studenti e da 770 cittadini che non si trovano nel loro Comune di residenza per motivi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, sono 67.300 i fuori sede ammessi al voto: “Segno di un’esigenza diffusa, nonostante la comunicazione carente”

