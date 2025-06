Referendum nella Tuscia in 239mila chiamati al voto La guida ai cinque quesiti

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, la Tuscia si mobilita con oltre 239mila cittadini chiamati a esprimersi sui cinque quesiti referendari che affrontano temi fondamentali come il diritto del lavoro e la cittadinanza. Un momento cruciale di partecipazione democratica che potrebbe influenzare il futuro della provincia. Scopriamo insieme cosa prevede ciascun quesito e perché il tuo voto è così importante per il nostro territorio.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, anche nella Tuscia si aprono le urne per cinque importanti quesiti referendari che toccano temi cruciali come il diritto del lavoro e la cittadinanza. Un appuntamento con la democrazia che chiama a esprimersi 239mila 565 elettori della provincia, di cui 122mila 600. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Referendum, nella Tuscia in 239mila chiamati al voto. La guida ai cinque quesiti

In questa notizia si parla di: Tuscia 239mila Cinque Quesiti

Referendum 2025, cittadinanza e lavoro: cosa succede se passano i cinque quesiti? - Pochi giorni e si aprono i seggi in tutta Italia per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Gli elettori saranno chiamati a decidere se mantenere o abolire le norme attualmente in vigore ... Si legge su msn.com

Referendum 8 e 9 giugno 2025, la spiegazione dei cinque quesiti e come si vota: la guida - I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti che riguardano lavoro e cittadinanza: si tratta di referendum abrogativi, quindi si chiede se cancellare o meno una legge o una ... Da fanpage.it

Cinque i quesiti: come cambierebbe ottenere la cittadinanza - Cinque referndum abrogativi, quattro riguardano le regole del mercato del lavoro, uno l'iter per ottenere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri. Attualmente un cittadino di un Paese ... Da tgcom24.mediaset.it