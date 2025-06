Referendum Malan FdI | sinistra usa Gaza per propaganda vietata

In un clima di tensione politica, la polemica sul ruolo della sinistra nella manifestazione a Gaza solleva dubbi e accuse. Lucio Malan di Fratelli d’Italia denuncia come l’evento sia stato usato strumentalmente per influenzare i referendum, sfruttando un momento di pausa di riflessione. Un dibattito che evidenzia le tensioni tra politica interna e questioni internazionali, mettendo in luce quanto la propaganda possa intrecciarsi con le strategie di consenso.

Roma, 7 giu. (askanews) – “Come avevamo ampiamente sospettato, la manifestazione della sinistra su Gaza era uno strumento per fare campagna sui referendum nel giorno di pausa di riflessione”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. “L’hanno fatto innanzitutto in modo implicito – dice – attaccando in maniera strumentale e ingiusta il governo italiano, che ha fatto tutto il possibile per giungere a un cessate il fuoco in quella tormentata a terra. L’ha fatto esplicitamente l’ex segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani sfoggiando durante le interviste il cappellino per il Sì, e soprattutto l’hanno fatto i leader al gran completo con l’appello al voto alla fine del comizio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

