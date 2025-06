Referendum Landini | il governo ha paura

''Questo invito a non votare è dovuto al fatto che hanno paura, perché vedono che la gente vuole andare a votare'', dice il segretario della Cgil. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Landini: “il governo ha paura”

