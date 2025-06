Referendum Landini a La7 | Da Meloni paraculaggine ha paura che il voto cancelli le sue leggi balorde Su La7

Nel dibattito acceso su La7, Maurizio Landini si scaglia contro Giorgia Meloni, accusandola di paraculaggine e timore che il voto popolare possa cancellare leggi discusse. La presidente invita all’astensione, evocando un cartello del 2003 del Pds, ma Landini non le risparmia frecciate, ricordandole come una scelta simile non abbia portato fortuna al passato. La battaglia referendaria promette scintille e riflesso di un’Italia divisa.

" Giorgia Meloni invita all'astensione brandendo un cartello del 2003 del Pds sul non voto? Lei che una politica navigata dovrebbe anche riflettere sul fatto che quell'invito all'astensione non portò tanto tanto bene al Pds ". È la prima bordata che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, lancia contro la presidente del Consiglio, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), a proposito della sua posizione sui referendum dell'8 e del 9 giugno. "Qui ci sono in ballo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori – avverte Landini – Trovo irresponsabile che una presidente del Consiglio si inventi una forma che non ha mai sentito nessuno: vado al seggio ma non voto.

