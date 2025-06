Referendum la sinistra fa spot elettorali sulla tragedia di Gaza FdI | cinismo vergognoso

In un clima politico teso, la polemica si accende tra le forze di opposizione e il governo. La sinistra viene accusata di aver sfruttato la tragedia di Gaza per scopi elettorali, mentre FDI condanna con fermezza questo comportamento scorretto e cinico. È fondamentale mantenere il rispetto e il silenzio in momenti così delicati, perché la dignità delle vittime non dovrebbe mai diventare strumento di propaganda.

“È grave violare il silenzio elettorale, ma è vergognoso usare la tragedia di Gaza per fare un appello al voto. È quello che oggi hanno fatto i leader delle opposizioni. Confermando quello che tutti sapevano e cioè che alla sinistra non importa nulla dei bambini di Gaza e di quelli massacrati nell’attacco terrorista del 7 ottobre”. Così Galeazzo Bignami poco dopo la piazzata pro Pal delle sinistre, che hanno concluso il corteo a San Giovanni invitando a recarsi alle urne. “Peraltro – aggiunge il capogruppo di FdI alla Camera – non c’era molto da sperare da chi è incapace di condannare con parole ferme e nette quei violenti che attaccano le sedi dei partiti e aggrediscono le nostre forze di polizia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, la sinistra fa spot elettorali sulla tragedia di Gaza. FdI: cinismo vergognoso

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tragedia Gaza Vergognoso Referendum

Medio Oriente, tragedia umanitaria a Gaza. Rubio: “Siamo preoccupati” - La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente, con 45 bambini uccisi in sole 24 ore, come denunciato dall'UNICEF.

Referendum al via tra polemiche per l'appello al voto - Il silenzio elettorale, previsto dalla legge il giorno prima delle urne, non riesce a frenare la violazione da entrambe gli schieramenti, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio che, per primo, ... Secondo ansa.it

Referendum: Todde a La Russa, 'vergognoso l'invito a non votare' - "Trovo vergognoso che si inviti a non votare e che a farlo sia la seconda carica dello Stato - ha detto la presidente pentastellata a Sassari, al congresso di Europa Verdi - Da questo palco io ... Scrive msn.com

Referendum, Todde attacca La Russa: «Vergognoso l'invito a non votare» - La governatrice della Sardegna Alessandra Todde all'attacco del presidente della Senato Ignazio La Russa in merito alle ultime dichiarazioni dell'esponente di Fdi sui referendum dell'8 e 9 giugno. unionesarda.it scrive

Questione palestinese, Fassino: Si rischia di dimenticare l'aggressione di Hamas