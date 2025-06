Referendum la parola agli italiani Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 I cinque quesiti

Oggi gli italiani tornano alle urne per esprimersi su cinque quesiti fondamentali che toccano il lavoro, la sicurezza e l’immigrazione. Seggi aperti dalle 7 alle 23, l’occasione per partecipare attivamente e far sentire la propria voce. Questi referendum rappresentano un momento cruciale di democrazia, promossi da sindacati e movimenti civici, e meritano una riflessione attenta. È il momento di fare la differenza, perché...

AGI - Oggi, 8 giugno, e domani, si torna alle urne per votare su cinque referendum incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione. Si tratta di consultazioni promosse da organizzazioni sindacali, in particolare dalla Cgil, e da alcuni movimenti civici, e che si svolgeranno in concomitanza con il secondo turno delle elezioni amministrative in diverse Regioni e comuni. Oggi i seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì lo saranno dalle 7.00 alle 15.00. Cosa dicono i quesiti referendari. "Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, la parola agli italiani. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23. I cinque quesiti

#Referendum2025 Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per 5 referendum popolari abrogativi su quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti: -domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 -lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 1 Partecipa alla discussione

Si vota l'8 e il 9 giugno, in città 23.470 gli aventi diritto. La guida agli orari Partecipa alla discussione

Referendum, Di Battista: Se vince il 'no' subito al voto. De Luca? Da lui parole mafiose