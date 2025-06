Referendum la fronda di Gentiloni tradisce Schlein | Sul lavoro voto no

Il dibattito sul referendum e le divisioni interne al Partito Democratico si fanno sempre più accese. Tra i protagonisti c'è Paolo Gentiloni, che ha deciso di esercitare il suo diritto di voto, ma scegliendo di non seguire la linea ufficiale del partito. Una mossa che ha suscitato discussioni e riflessioni sul futuro del centrosinistra italiano. Alla fine, la scelta di Gentiloni potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama politico nazionale.

Alla fine è stato Paolo Gentiloni a risolvere il giallo che, da alcuni giorni, lo riguardava. Andrà a votare al referendum, non ci andrà e, nel caso andasse, cosa voterà? Come aveva anticipato Libero, l’ex premier, ex ministro del Pd e commissario Ue, andrà alle urne domenica o lunedì. Ma non seguirà la linea proposta da Elly Schlein, segretaria del Pd, ossia quella dei 5 sì. «Andrò a votare, anche per il ruolo istituzionale che ho ricoperto», ha spiegato in un’intervista a La Stampa. Ma, ha aggiunto, «sul Jobs Act per coerenza voterò certamente no». A quello sulla cittadinanza, invece, «voterò sì». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, la fronda di Gentiloni "tradisce" Schlein: "Sul lavoro voto no"

