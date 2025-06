Referendum in Toscana è tutto pronto nei seggi | un giorno e mezzo di votazioni

In Toscana, il countdown è ormai agli sgoccioli: tra un giorno e mezzo, i cittadini si preparano a esprimere il proprio voto in un referendum cruciale. Cinque quesiti, due giornate di elezioni e un impegno civico che può cambiare le regole del gioco. Tutto è pronto nei seggi e l’attenzione è alta: il futuro della regione e del paese si decide tra poche ore. La vostra voce conta, ora è il momento di farla sentire.

Firenze, 7 giugno 2025 – Cinque schede e due giorni di voto. Scatta il referendum a livello nazionale e anche in Toscana i seggi nelle scuole si preparano. Tutto è pronto per le operazioni di voto, che si aprono domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, mentre lunedì 9 giugno si vota dalle 7 alle 15. Poi partirà lo spoglio. Cinque i quesiti dei referendum abrogativi. Jobs Act, indennizzi sui licenziamenti, contratti a termine, sicurezza sul lavoro e accorciamento dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana: su questi cinque temi si sviluppa il referendum. Per ogni tema si riceverà una scheda e ogni scheda avrà un colore diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, in Toscana è tutto pronto nei seggi: un giorno e mezzo di votazioni

