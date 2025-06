Referendum in Italia i quesiti che hanno fatto la storia | quando è stato raggiunto il quorum

Sei pronto a fare sentire la tua voce? Roma si prepara a un momento cruciale: i referendum di domani e dopodomani rappresentano un’opportunità storica per gli italiani di influenzare il futuro del paese. Con oltre 51 milioni di cittadini chiamati alle urne e cinque quesiti decisivi, il raggiungimento del quorum sarà il primo passo per rendere valido il voto e garantire che le decisioni prese riflettano realmente la volontà popolare.

Roma, 7 giugno 2025 – Ci siamo. Il conto alla rovescia è finito e dopo giorni di polemiche politiche sui referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, domani e dopodomani (domenica 8 e lunedì 9 giugno) si vota. Oltre 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui 5 quesiti referendari, ma già la presentazione ai seggi, con il ritiro della scheda, è un primo step per raggiungere il quorum e far sì che il referendum abrogativo sia valido. La Costituzione italiana infatti fissa al 50% + 1 degli aventi diritto l’affluenza necessaria per raggiungere la validità. Affluenza che dal 1974 ad oggi è stata raggiunta in 39 occasioni, mentre in altre 28 non è stata superata la soglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net