Il referendum e le manifestazioni per Gaza svelano un filo rosso che attraversa piazze e urne, svelando tensioni e sfide all’interno della sinistra italiana. Domenica e lunedì, i quesiti sul lavoro si trasformano in una battaglia simbolica tra passato e presente del PD, riflettendo un regolamento di conti politico che va oltre le questioni di politica economica. Ma cosa ci insegna questa connessione?

C’è un filo rosso che lega i referendum e le manifestazioni per Gaza: sono l’arena di un regolamento di conti a sinistra. Partiamo dal voto di domenica e lunedì. I quesiti sul lavoro mirano a cancellare alcune parti del Jobs Act e sono un clamoroso calcio del Pd contro la biografia del partito, quelle norme furono varate tra il 2014 e il 2016 dal governo Renzi e all’epoca presentate dai dem come un passo avanti in favore dell’occupazione. Il Pd di Elly Schlein si è autoribaltato a sinistra, la segretaria sta cercando di liquidare del tutto l’ala riformista del partito, ha stretto un patto con la Cgil “descamisada” di Maurizio Landini e gioca la carta del referendum contro se stesso per rilanciarsi nella corsa verso le elezioni politiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum e Gaza, il filo rosso che lega piazze e urne

