Referendum | dove come e quando si vota Ztl libera in città

Sei pronto a far sentire la tua voce? Domenica 8 e lunedì 9 giugno, cittadini di Verona e provincia sono chiamati a votare sui cinque quesiti dei referendum abrogativi, tra cui il voto sulla ZTL libera in città. Un’occasione importante per partecipare attivamente alla vita democratica. Ricorda gli orari: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. La tua scelta può fare la differenza, quindi non perdere questa occasione di incidere sul futuro della tua comunità.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, anche gli elettori della provincia di Verona sono chiamati ad esprimersi sui cinque quesiti dei referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Domani, 8 giugno, urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Come per i referendum del passato, per. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum: dove, come e quando si vota. Ztl libera in città

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Vota Libera Città

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

? Consigliera di Parità Città metropolitana di Roma (@consParitaCmRM) Partecipa alla discussione

Referendum 8-9 Giugno: Guida veloce