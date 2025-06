Referendum domenica e lunedì si vota I cinque quesiti

Domenica e lunedì si accendono le urne italiane: cinque quesiti referendari che plasmeranno il nostro futuro, affrontando temi fondamentali come il lavoro e i diritti civili. Dopo settimane di dibattiti, ora spetta a noi decidere, in un momento che coincide anche con importanti ballottaggi amministrativi. È il momento di far sentire la nostra voce: il tuo voto può fare la differenza per il paese.

Roma, 7 giu. (askanews) – Urne aperte domenica mattina dalle 7 sino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La parola sui referendum, dopo settimane di scontro politico, passa agli elettori. Il voto referendario coincide, dove ci sono, con i ballottaggi delle elezioni amministrative. I quesiti riguardano ambiti importanti della vita sociale e civile: la disciplina dei licenziamenti illegittimi (scheda verde chiaro), norme sui licenziamenti e relative indennità nelle piccole imprese (arancione), contratti a termine (grigia), sicurezza negli appalti (rosso rubino) e, infine, il quesito sui requisiti per ottenere la cittadinanza (gialla). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

