Referendum domani e lunedì a Genova urne aperte | sfida quorum gli scenari possibili

Domani e lunedì, Genova si prepara ad aprire le urne per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, con un’importante sfida: superare il quorum e rendere i risultati vincolanti. Cinque quesiti, distinti per colore, inviteranno i cittadini a esprimersi su temi cruciali per il futuro della città e del paese. La partecipazione sarà determinante: scopriamo insieme quali sono gli scenari possibili e l’impatto delle scelte dei genovesi.

Urne aperte a Genova domani, domenica 8 giugno, e lunedì 9 giugno per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Cinque i quesiti con schede di diverso colore: verde, arancione, grigio, rosso e giallo. La sfida è il raggiungimento del quorum: i referendum abrogativi infatti sono validi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum, domani e lunedì a Genova urne aperte: sfida quorum, gli scenari possibili

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Lunedì Genova Urne

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

A Genova sfida a due tra l’ex vicesindaco Piciocchi e Silvia Salis. Al voto anche Matera, Ravenna e Taranto. Gli elettori potranno recarsi alle urne pure lunedì fino alle 15. Ballottaggi previsti l’8 e il 9 giugno. Partecipa alla discussione

La sfida dei referendum, si torna al voto per decidere su lavoro e cittadinanza: “Quello che uscirà dalle urne può cambiare il Paese” Partecipa alla discussione

Referendum Cittadinanza - 8 e 9 giugno 2025