Referendum dal Comune la raccomandazione ai presidenti di seggio | No a distinzioni di genere per evitare discriminazioni

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, il Comune di [Nome città] si impegna a garantire un’elezione equa e rispettosa di tutti i cittadini. La vicesindaca Giovanna Iacovone ha inviato ai presidenti di seggio una raccomandazione chiara: eliminare ogni forma di discriminazione di genere, affinché il voto possa essere libero e senza pregiudizi. La tutela della democrazia passa anche dal rispetto e dall’uguaglianza.

