Referendum da ridere il video che travolge i dem | Pd? Poi decidiamo

Prepariamoci a sorridere: il video che sta facendo il giro del web porta allegria e riflessione sulle divisioni interne al centrosinistra. Con ironia e sarcasmo, "Il terzo mistero di satira" mette in scena "Pino e Dino del Partito Democratico" impegnati a convincere tutti ad andare alle urne per un referendum nato proprio dal DNA del PD. Ma cosa ci stanno davvero nascondendo?

Il centrosinistra chiama gli elettori: tutti alle urne per votare ai referendum dell'8 e 9 giugno. Con le idee chiare, giusto? A ironizzare sulle storiche divisioni all'interno della galassia democratica è Il terzo mistero di satira seguitissimo account social. In questo video "Pino e Dino del Partito Democratico" chiedono a tutti di andare a votare per il "referendum che abbiamo fatto noi del PD per abolire una legge che abbiamo fatto noi del PD". I partiti dell'opposizione vanno in ordine sparso. "Verdi e sinistra votano 5 sì. Il Movimento 5 Stelle ha dato libertà di scelta sulla cittadinanza.