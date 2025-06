Referendum da Obama a Civati | sul Jobs Act si discute e ci si divide da 10 anni

Da Obama a Civati, il dibattito sul Jobs Act ha attraversato oltre un decennio di opinioni contrastanti e divisioni profonde. Una riforma che ha segnato la politica italiana, suscitando entusiasmo e critiche, e che ancora oggi diventa oggetto di discussione, riflettendo le sfide di un Paese in continua evoluzione. Ma quale sarà il futuro di questa controversa legge? E come influenzerà le prospettive del lavoro italiano?

(Adnkronos) – "Abbiamo fatto una cosa enorme, cambia l'Italia". All'indomani del via libera definito al Jobs Act l'allora premier Matteo Renzi è raggiante. Il percorso della 'sua' riforma, finalmente legge, è stato tortuoso e il provvedimento si è rivelato divisivo. Una 'reputazione' che il Jobs Act ha mantenuto intatta se, a oltre 10 anni da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, da Obama a Civati: sul Jobs Act si discute (e ci si divide) da 10 anni

