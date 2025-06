Referendum cittadinanza eventuale Effetto Sì In Lombardia sono 12 milioni i residenti stranieri | 370 200 potrebbero dimezzare i tempi

Il referendum sulla cittadinanza che si terrà in Lombardia l’8 e 9 giugno potrebbe cambiare significativamente il percorso di oltre 370.000 cittadini non comunitari residenti, riducendo i tempi di attesa da 10 a 5 anni. Un’opportunità che potrebbe accelerare l’integrazione e rafforzare il tessuto sociale della regione. Ma quali sono le implicazioni concreti di questa riforma e come potrebbe influire sulla vita quotidiana?

Milano, 7 giugno 2025 – Sono 371.200 i cittadini non comunitari lombardi che potrebbero beneficiare della riforma referendaria sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Referendum sulla cittadinanza. Il referendum riguarda cinque temi, quattro sul lavoro e uno sulla riforma di uno dei requisiti per poter richiedere la cittadinanza, ovvero la riduzione da 10 a 5 anni di residenza continuativi (come, per altro, accadeva prima della legge del 1992). Si tratta del tema certamente più divisivo, tanto che, proprio attorno al quinto quesito, si sono anche registrati episodi di vandalismo: a Brescia, giovedì, sono stati strappati manifesti regolarmente affissi negli spazi elettorali autorizzati per il referendum e sono stati coperti con manifesti abusivi, contenenti messaggi falsi, fuorvianti e di stampo razzista con slogan contro la “cittadinanza facile“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Referendum cittadinanza, eventuale Effetto Sì. In Lombardia sono 1,2 milioni i residenti stranieri: 370.200 potrebbero dimezzare i tempi

In questa notizia si parla di: Cittadinanza Referendum Sono Potrebbero

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Dario Guarascio, professore al dipartimento di Economia e Diritto alla Sapienza, analizza le conseguenze economiche che potrebbero avere i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Partecipa alla discussione

L’8 e il 9 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi su una questione che, per mesi, è stata deformata da una macchina di disinformazione organizzata. Il referendum sulla cittadinanza non regala nulla, non apre alcuna sanatoria e non spalanca Partecipa alla discussione

Chi sono e quanti i cittadini che potrebbero diventare italiani con il Referendum 2025 - Pochi giorni e gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum, tra cui quello sulla cittadinanza, che chiede di dimezzare ... Lo riporta fanpage.it

Referendum sulla cittadinanza: cosa succede se vince il sì - Domenica 8 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15) gli elettori sono chiamati al voto su 5 referendum abrogativi. ? Quattro riguardano il mondo del lavoro (licenziamenti nelle gra ... msn.com scrive

Referendum sulla cittadinanza, volti e storie di chi spera: “Con il sì cambierà la nostra vita” - Sono qui anche da quindici anni, ma non hanno ancora il documento. Milano caso record: accoglie il 40 per cento delle presenze immigrate in ... Scrive milano.repubblica.it

#Referendum 8 e 9 giugno 2025: come si vota e tutte le informazioni da sapere