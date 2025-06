Referendum bufera sul tweet di un imprenditore contro il suo operaio | Invita a votare Sì non gli rinnovo il contratto L’ira dei sindacati

Una vicenda che scuote il mondo del lavoro e della politica: un imprenditore di Fabriano invita i dipendenti a votare «Sì» al referendum dell’8-9 giugno, rischiando di non rinnovare il contratto a un operaio che ha espresso liberamente le sue opinioni. La scena mette in luce il delicato equilibrio tra libertà di espressione e rapporti professionali, alimentando il dibattito sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sull’interferenza politica nei luoghi di lavoro.

Invita i colleghi a votare «Sì» al referendum dell’8 e 9 giugno e ora rischia il posto di lavoro. Succede a Fabriano, in provincia di Ancona, dove un dipendente potrebbe non vedersi rinnovato il contratto di lavoro, in scadenza il prossimo 30 giugno, per aver espresso pubblicamente, durante una pausa di lavoro, il proprio invito politico ai colleghi. A denunciare il caso è stato Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha rilanciato un post su X pubblicato dall’imprenditore Marcello Crescentini, titolare dell’azienda in cui l’episodio è avvenuto. Il tweet incriminato. 🔗 Leggi su Open.online

