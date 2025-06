Referendum al voto su lavoro e cittadinanza

Domani e lunedì, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su questioni fondamentali riguardanti lavoro e cittadinanza. Dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì, potrai partecipare al voto sui referendum abrogativi: un’occasione cruciale per influenzare le norme che regolano il nostro quotidiano. Ricorda, il quorum di oltre il 50% dei votanti è essenziale affinché la consultazione sia valida. La tua scelta può fare la differenza: decidi tu il futuro delle leggi!

Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 c'è la chiamata alle urne per i quesiti abrogativi su lavoro e cittadinanza. Per essere validi, i referendum devono superare il quorum di votanti del 50% più uno del corpo elettorale. Si tratta di referendum abrogativi, chiedono cioè di cancellare una norma: questo avviene con il "sì". Con il "no" invece la legge resta così com'è. Il primo, scheda verde, riguarda il Jobs act, riforma sul lavoro del governo Renzi, e chiede che sia cancellato il "contratto a tutele crescenti". A favore Pd, M5S, Avs; contrari Fdi, Fi, Lega, Noi moderati, Iv, Azione, +Eu.

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Io non voto al referendum. Un mercato del lavoro bloccato non crea occupazione. La cittadinanza non è un automatismo. Anche astenersi è una scelta legittima e democratica. Partecipa alla discussione

L’8 e 9 giugno 5 Sì ai #referendum su lavoro e cittadinanza! Ecco come e quando si vota. @pdnetwork #Referendum2025 #Referendum8e9giugno #ReferendumCittadinanza #ReferdendumLavoro #ReferendumAbrogativi2025 #IoVotoSI Partecipa alla discussione

Cittadinanza, cosa cambia se passa il sì al referendum: lo spiega l'attivista Deepika Salhan