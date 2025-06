Referendum al voto domani e lunedì L’evento finale per spingere i sì Lepore | Il quorum è raggiungibile

Domani e lunedì si concludono le giornate decisive per il referendum su lavoro e cittadinanza, un momento cruciale per il futuro del paese. Centinaia di sostenitori si sono radunati in piazza XX Settembre, cantando a gran voce "cinque sì" e mostrando la loro determinazione. Con il quorum ormai raggiungibile, l’energia di questa mobilitazione potrebbe fare la differenza. La sfida finale è alle porte: il risultato dipende anche da te.

"Cinque sì". È il coro cantato ad alta voce da alcune centinaia di persone radunate in piazza XX Settembre per l'evento di chiusura della campagna referendaria su lavoro e cittadinanza promossa dal Comitato per i referendum della CGIL. La bandiera della pace è la più presente tra i 46 comitati referendari, presenti nei pressi di Porta Galliera. Birre, musica, divertimento, cori e striscioni. "Una lunga marcia – dice Michele Bulgarelli segretario CGIL Bologna –. Che questo 8-9 giugno sia un nuovo 1° maggio". Così la campagna arriva al termine, dopo 1.800 assemblee nei luoghi di lavoro e 680 volantinaggi in città in poco più di un mese, dalla Festa del Primo maggio a oggi.

