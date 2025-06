Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 regolare costituzione dei seggi

Mancano ormai pochi giorni ai referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025, un momento cruciale per il futuro della nostra comunità. Alle ore 16 di oggi, tutte le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma sono state regolarmente costituite, pronte ad accogliere i 142.351 elettori iscritti. La partecipazione attiva di cittadini consapevoli è fondamentale: il nostro voto può fare la differenza.

Alle ore 16 di oggi, sabato 7 giugno 2025, risultano regolarmente costituite le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma. Il totale degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Parma per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno è di 142.351, di cui 74.557 femmine e 67.794 maschi.

