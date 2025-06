Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 regolare costituzione dei seggi

Il countdown per i referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 è già iniziato, e alle ore 16 di oggi, sabato 7 giugno, le sezioni elettorali di Parma sono state tutte regolarmente costituite. Con oltre 142.000 elettori iscritti, tra uomini e donne, l'intera città si prepara a vivere un momento cruciale di partecipazione democratica. La scelta di oggi segna il primo passo verso un voto che potrà influenzare il futuro del nostro Paese.

Alle ore 16 di oggi, sabato 7 giugno 2025, risultano regolarmente costituite le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma. Il totale degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Parma per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno è di 142.351, di cui 74.557 femmine e 67.794 maschi.

