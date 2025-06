Referendum 8 e 9 giugno l’appello dai cancelli dell’ArcelorMittal | Andate a votare

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, un appello forte e sentito arriva dai cancelli dell’ArcelorMittal: è il momento di far sentire la nostra voce. Michele Rizzo, operaio e figura di spicco nelle battaglie sindacali, invita tutti i cittadini a partecipare al voto, perché ogni scelta conta per il futuro del nostro paese. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: andate a votare e fate la differenza!

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, anche dall'interno dello stabilimento ArcelorMittal arriva un invito rivolto ai cittadini a partecipare al voto. A farsi portavoce dell'appello è Michele Rizzo, operaio dell'impianto siderurgico e figura nota nel contesto delle mobilitazioni sindacali

