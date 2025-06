Referendum 8 e 9 giugno come votare ai quesiti su lavoro e cittadinanza

Il prossimo fine settimana, domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli italiani sono chiamati a esercitare il loro diritto di voto sui cinque referendum approvati dalla Corte Costituzionale. Quattro di questi, proposti dalla Cgil, affrontano temi cruciali legati al lavoro, mentre uno, promosso da +Europa, riguarda la cittadinanza. Un momento decisivo per il nostro Paese, che può fare la differenza: ecco come votare e partecipare attivamente alla vita democratica.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui cinque referendum approvati a gennaio dalla Corte Costituzionale. Quattro sono stati proposti dalla Cgil e riguardano il tema del lavoro, mentre un altro riguarda il tema della cittadinanza, proposto da +Europa. Si tratta di referendum abrogativi, che mirano – con il raggiungimento del quorum e la vittoria dei sì – a cancellare o modificare alcune norme che secondo i promotori del referendum, restringono le tutele dei lavoratori in caso di licenziamento, contratti a termine e infortunio sul lavoro, e limitano la naturalizzazione degli stranieri extracomunitari residenti da tempo in Italia.

