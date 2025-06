Referendum 2025 | guida al voto 8 e 9 giugno

Il 2025 si avvicina e con esso un appuntamento cruciale per il futuro del nostro paese: i referendum popolari abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Le urne saranno aperte domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare attivamente. Un momento fondamentale per contribuire alle decisioni che plasmeranno il nostro domani. Ecco tutto quello che devi sapere per esercitare il tuo diritto di voto.

Urne aperte domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15 per il voto dei cinque referendum popolari abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Come sottolinea il comitato promotore, la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i 4 quesiti referendari sul lavoro, per i quali sono state raccolte oltre 4 milioni di firme, e il referendum sulla cittadinanza, depositato in Cassazione con 637mila firme. Per la validità della consultazione referendaria popolare va raggiunto il quorum, vale a dire è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno (50% più 1).

