Sei pronto a partecipare al cambiamento? Nei giorni 8 e 9 giugno, in concomitanza con le elezioni amministrative, si svolgono i referendum abrogativi su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Le urne saranno aperte con orari straordinari, offrendo un’occasione unica per esprimere la tua opinione. Ecco tutto ciò che devi sapere: dai fac simili alle restrizioni viarie, per essere informato e votare consapevolmente.

Urne aperte domani, domenica 8 e lunedì 9 giugno per i referendum abrogativi relativi in tema di lavoro e cittadinanza. Si vota in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Referendum 8 e 9 giugno: aperture straordinarie per il rilascio di tessere elettorali e carte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum 2025, dai fac simili alle limitazioni viarie: tutte le informazioni per sapere come quando e cosa si vota

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

Referendum 2025, come e per cosa si vota l’8 e 9 giugno: orari, quesiti e quorum - Manca pochissimo ai referendum dell'8 e 9 giugno. Si vota, sbarrando la X su Sì o No, per cinque quesiti, quattro su lavoro e uno su cittadinanza ... Segnala fanpage.it

Referendum 8 e 9 giugno, la guida: quando e come si vota e gli effetti di ogni singolo quesito - Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza: ecco tutto ciò che bisogna sapere. Riporta lanotiziagiornale.it

Referendum: per cosa si vota, come e cosa accade se non si ritira la scheda - Se si ritira la scheda (anche se poi ci si astiene) si contribuisce al quorum. Se non si ritirano le schede non si contribuisce al quorum. C'è anche la possibilità di non ritirare solo alcune schede. Segnala bolognatoday.it

