Referendum 2025 costituiti i seggi nelle 253 sezioni | possono votare 174mila 974 elettori

Il comune di Messina ha ufficialmente avviato le operazioni per il Referendum 2025, con la costituzione di 253 sezioni e nove seggi speciali. Circa 175.000 elettori sono chiamati a esprimere la loro opinione su questioni fondamentali per il futuro del paese. La preparazione di oggi garantisce un voto sicuro e trasparente, rafforzando il ruolo di ogni cittadino nel processo democratico. Il momento è arrivato: la parola passa agli elettori.

Le 253 sezioni elettorali e i nove seggi speciali del Comune di Messina si sono regolarmente costituiti oggi pomeriggio con i rispettivi presidenti e scrutatori per le Consultazioni Referendarie 2025. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la.

