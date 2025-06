Record di ascolti per Eurosport con Sinner e Musetti al Roland Garros in share e picchi

Eurosport ha conquistato il cuore degli appassionati di tennis con un risultato senza precedenti al Roland Garros, registrando record di share e picchi di ascolto che hanno fatto discutere. La semifinale Sinner contro Djokovic ha catturato l’attenzione di oltre 1,7 milioni di spettatori, elevando il canale tra i protagonisti assoluti della tv sportiva nazionale. Un traguardo che sottolinea il crescente entusiasmo per il tennis italiano e rafforza la leadership di Eurosport nel panorama mediatico sportivo.

Eurosport ha celebrato un successo di pubblico straordinario in occasione del Roland Garros, registrando ascolti record assoluti che hanno posizionato il canale tra i principali a livello nazionale, sia sul pubblico totale che sulla pay tv. La semifinale del Roland Garros "Sinner vs Djokovic" ha rappresentato un momento storico per Eurosport, conquistando picchi di ascolto di 1.723.000 spettatori.

#AscoltiTv del #RolandGarros Su Eurosport il match in prima serata #Zverev-#Djokovic segna ben 516.000 3,10% La sfida del pomeriggio #Sinner-#Bublik segna 737.000 9,50% In Francia, su #France2 Ascolti record per la diretta tv di ieri, dalle 13:58 alle 19: Partecipa alla discussione

#Sinner fa volare il pomeriggio di Eurosport al 9.4% (733.000 spettatori). E' il record dell'anno per il canale pay, che durante la messa in onda del match contro Bublik è terza rete nazionale dietro solo a Rai 1 e Canale 5 #RolandGarros Partecipa alla discussione

