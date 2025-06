Recita di fine anno degli alunni dell’asilo Peter Pan

trasportato il pubblico in un mondo magico e sognante, tra sorrisi, canzoni e trame di amicizia. La recita di fine anno degli alunni dell’asilo Peter Pan di Castelnuovo Magra è stata un momento indimenticabile di gioia, crescita e nuove speranze. Un’occasione speciale per salutare compagni e maestre, lasciando nel cuore ricordi preziosi di un percorso che si apre a nuove avventure.

Una giornata di festa per salutare i compagni e le maestre dell’ istituto per l’infanzia ‘Peter Pan’ di Castelnuovo Magra. Lo scorso giovedì, per celebrare la fine dell’anno scolastico e l’inizio di un nuovo emozionante percorso, i bambini dell’ultimo anno dell’asilo di Palvotrisia hanno portato in scena, nel salone dell’edificio divenuto per l’occasione un grazioso fondale marino, ‘ Il polpo campanaro ’. Durante la recita i piccoli hanno raccontato le vicende ispirate alla leggenda del polpo di Tellaro, che suonando il campanile riuscì ad avvertire gli abitanti del borgo del pericolo imminente, e dei suoi amici marini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Recita di fine anno degli alunni dell’asilo Peter Pan

