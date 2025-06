Rebecca Staffelli fuori Grande Fratello notizia improvvisa | chi è la sostituta

Il grande ritorno del Grande Fratello sta infiammando i media, ma una domanda circola tra i fan: chi sostituirà Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista? Nonostante i segnali di stanchezza nelle ultime stagioni, Mediaset ha deciso di puntare ancora sul reality, annunciando una stagione 2025/2026 ricca di sorprese e durata record. Scopriamo insieme tutte le novità e le possibili sostituzioni che renderanno questa edizione indimenticabile.

Nonostante i segnali di affaticamento registrati nelle ultime stagioni, Mediaset non sembra affatto intenzionata ad archiviare il suo storico reality invernale. Il Grande Fratello, infatti, tornerà regolarmente in onda anche nella stagione televisiva 20252026. A dimostrarlo sarebbero le indiscrezioni sempre più insistenti secondo cui l’azienda starebbe progettando una vera e propria edizione “gold”, la più lunga di sempre: nove mesi ininterrotti di diretta, casting, nomination e dinamiche nella Casa di Cinecittà. Il programma, nonostante un trend calante negli ascolti rispetto ai fasti del passato, continua a rappresentare un punto fermo per la prima serata di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

