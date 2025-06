REAZIONE A CATENA | PINO INSEGNO FA GIOCARE GLI ITALIANI CON LA LINGUA PIÙ AMATA

Arriva l’estate e con essa il ritorno di “Reazione a Catena”, il game show che fa divertire gli italiani mettendo alla prova l’amore per la nostra lingua. Condotto da Pino Insegno, giunto alla sua 19ª edizione, questa stagione promette un’esperienza ancora più coinvolgente con scenografie rinnovate e nuove sfide. In ogni puntata, il pubblico sarà trascinato in un vortice di intuizioni e parole, dimostrando che il fascino della lingua italiana è più vivo che mai.

Arriva l’estate e su Rai1 torna puntuale “Reazione a Catena”, il game show che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana. L’appuntamento è a partire da domenica 8 giugno, tutti i giorni alle 18.45. Giunto alla 19ª edizione, il programma condotto da Pino Insegno avrà una scenografia completamente rinnovata e nuove prove, che si aggiungeranno a quelle già conosciute e apprezzate dal pubblico. In ogni puntata due squadre, composte da tre giocatori, si sfideranno tra “Catene musicali”, “Una tira l’altra” e “Intese vincenti”, con la novità dei giochi de: “Le parole mancanti”, in cui si devono indovinare le parole che mancano per completare una notizia;. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - REAZIONE A CATENA: PINO INSEGNO FA GIOCARE GLI ITALIANI CON LA LINGUA PIÙ AMATA

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Reazione Catena Pino Insegno

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

carlos e jannik devono rimanere su quel campo cinque set cinque ore di gioco fino alla fine di reazione a catena questa è una guerra tra me e pino insegno esco io o esce lui Partecipa alla discussione

Rimosso dopo soli 3 giorni lo spot di #ReazioneaCatena finito al centro delle polemiche a causa di una scenetta interpretata da Pino Insegno. Al suo posto, un generico video di saluti. Partecipa alla discussione

Pino Insegno su Reazione a Catena: “Gli ascolti? Un po’ di ansia c’è. Sarà un’edizione speciale, ecco perché” - Libero Magazine intervista Pino Insegno che torna su Rai Uno con Reazione a Catena e ci racconta tutte le novità del quiz show in partenza domenica 8 giugno. Segnala libero.it

Estate di quiz e parole: Reazione a Catena torna su Rai 1 con Pino Insegno e nuove sorprese nel preserale - Reazione a Catena torna su Rai 1 dall’8 giugno con Pino Insegno alla guida. Nuovi giochi, squadre agguerrite e una sfida tutta estiva che promette di ... alfemminile.com scrive

Pino Insegno: «Ecco i nuovi giochi di “Reazione a catena”» - Dall’8 giugno e fino alla fine di settembre condurrà su Rai1 il game show preserale che quest’anno cambia un po’ ... sorrisi.com scrive

Pino Insegno torna con Reazione a catena: videointervista