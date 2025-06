Re Felipe di Spagna si trasforma in critico d’arte per raccontare i suoi antenati dipinti in Las Meninas di Diego Velázquez – IL VIDEO

Un sorprendente colpo di scena al Museo del Prado: il re Felipe VI di Spagna si trasforma in critico d'arte, svelando i segreti di “Las Meninas” di Velázquez. Con passione e competenza, il sovrano guida il pubblico attraverso la storia dell’opera e dei suoi antenati, offrendoci un’intima connessione con il passato e l’arte che ha attraversato secoli. Una testimonianza unica di come anche un monarca possa diventare custode e narratore della cultura.

A sorpresa per il museo del Prado di Madrid, Re Felipe VI di Spagna si è trasformato eccezionalmente in critico d’arte. Infatti il sovrano spiega, con un video condiviso sui canali social ufficiali del museo, il ritratto “Las Meninas” di Diego Vela?zquez, dove sono raffiguratri i suoi antenati. L’opera è stata dipinta nel 1656 ed e? sopravvissuta a un incendio che nel 1734 ha distrutto il palazzo reale di Madrid e 500 opere d’arte, oltre all’esilio durante la guerra civile spagnola (1936-1939). Sono raffigurare le damigelle di corte attorno all’infanta Margherita, “al centro, splendente, come se Vela?zquez l’avesse immersa nella luce”, ha detto il re per poi presentare le due “meninas”, le damigelle d’onore della regina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Re Felipe di Spagna si trasforma in critico d’arte per raccontare i suoi antenati dipinti in “Las Meninas” di Diego Velázquez – IL VIDEO

