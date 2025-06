Re Carlo nominerà cavaliere David Beckham | Victoria già ex Posh Spice diventa davvero una Lady

Un riconoscimento che celebra non solo le imprese sportive, ma anche il glamour e l’eleganza di una coppia iconica. David Beckham sarà nominato cavaliere il 13 giugno, mentre Victoria, già nota come Posh Spice, diventerà ufficialmente “Lady Beckham”. Un tributo che suggella un percorso di successo e stile senza tempo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questo prestigioso evento.

L’ex calciatore inglese riceverà l’onorificenza il 13 giugno. Insieme a lui, anche la moglie Victoria si trasformerà ufficialmente in “Lady Beckham”. Un vero e proprio tributo per quella che per anni, all’epoca della sua carriera nella Space Girls, aveva scelto il soprannome di “Posh”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Beckham Victoria Posh Lady

Veri esperti in faide familiari, Harry e Meghan avrebbero invitato Brooklyn e Nicola nella villa a Montecito per aiutarli ad affrontare la lite con David e Victoria Beckham - Harry e Meghan, esperti in faide familiari, avrebbero invitato Brooklyn Beckham e Nicola Peltz nella loro villa a Montecito.

Re Carlo nominerà cavaliere David Beckham: Victoria, già ex Posh Spice, diventa davvero una Lady - L’ex calciatore inglese riceverà l’onorificenza il 13 giugno. Insieme a lui, anche la moglie Victoria si trasformerà ufficialmente in “Lady Beckham”. Un vero e proprio tributo per quella che per anni, ... Secondo fanpage.it

Victoria e David Beckham ancora alle prese con i malumori dei figli, e Brooklyn mette in chiaro da che parte sta - «Sceglierò sempre te», scrive Brooklyn Beckham in un post dedicato a sua moglie Nicola Peltz: una semplice dichiarazione d'amore o una frecciatina a mamma Victoria e papà David Beckham? Da vanityfair.it

Victoria Beckham steps out as it's announced her husband David is set to receive a knighthood - Victoria Beckham stepped out in West London on Thursday as it was announced her husband David is set to receive a knighthood. Secondo dailymail.co.uk

David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up working class