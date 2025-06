Re Carlo III darà a David Beckham il titolo di cavaliere per l’impegno nella beneficenza

Un riconoscimento prestigioso attende David Beckham: il Re Carlo III gli conferirà il titolo di cavaliere per il suo straordinario impegno nella beneficenza. Venerdì 13 giugno, l’ex capitano inglese sarà premiato non solo per le sue imprese sul campo, ma anche per il contributo alla società mondiale e britannica. Un traguardo che celebra la sua dedizione e passione nel fare del bene. Il futuro di Beckham come esempio di altruismo e leadership sembra promettere ancora molto.

Soddisfazione per David Beckham che riceverà il titolo di cavaliere da Re Carlo III per l’impegno nella beneficenza, secondo quanto riportato dai media britannici. L’ex capitano della nazionale di calcio inglese è ambasciatore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Senza citare fonti, la BBC ha dichiarato che venerdì 13 giugno Beckham riceverà l’onorificenza per la sua carriera calcistica e il suo contributo alla società britannica. Il cavalierato renderà Beckham “Sir David” e sua moglie, l’ex Spice Girl Victoria Beckham, “Lady Beckham”. Nel 2003, Beckham è stato insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi al calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo III darà a David Beckham il titolo di cavaliere per l’impegno nella beneficenza

