Re Carlo fa cavaliere David Beckham Ma si parla solo del video di Meghan Markle

In un clima di grande attesa, Re Carlo si prepara a onorare David Beckham con la nomina a cavaliere, mentre si susseguono indiscrezioni anche sulla futura moglie Victoria, che potrebbe assumere il titolo di Lady Beckham. Tuttavia, tra le notizie più discusse del momento spicca il video di Meghan Markle in versione twerka, che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa c’è di reale e cosa è solo gossip? Scopriamolo insieme.

Re Carlo, settimana prossima, dovrebbe nominare cavaliere David Beckham e sua moglie Victoria assumerĂ il titolo di Lady Beckham. Per ora è solo un'indiscrezione, ma pare sia quasi sicuro. Nel frattempo, però, l'attenzione è ancora tutta rivolta al video di Meghan Markle incinta che twerka. Re Carlo nomina cavalieri David Beckham. La BBC riporta che David Beckham sarĂ nominato cavaliere da Re Carlo settimana prossima. L'ex calciatore e attuale comproprietario dell'Inter Miami CF e del Salford City riceverĂ il titolo di Sir per la sua carriera calcistica e per il suo contributo alla societĂ britannica.

