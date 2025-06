Razzia di medicinali oncologici nella farmacia del Panico Indagano i carabinieri

Una vera e propria razzia di medicinali oncologici scuote Tricase, con i carabinieri impegnati in un’indagine serrata per fermare i responsabili. La notte scorsa, il deposito della farmacia dell’ospedale “Cardinale Panico” è stato preso d’assalto in un colpo che mette in allerta l’intera comunità. Mentre le forze dell’ordine scavano tra indizi e testimonianze, cresce la preoccupazione sulla diffusione di questi farmaci così preziosi e delicati.

TRICASE – Proseguono senza sosta le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Tricase che stanno cercando di risalire agli autori del furto compiuto nella notte di giovedì scorso nel deposito della farmacia dell'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase di via San Pio.

