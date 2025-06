Ravenna campeggio abusivo in città

A Ravenna, un campeggio abusivo nel cuore della città ha suscitato l'attenzione delle autorità, evidenziando ancora una volta le sfide di controllare l'uso improprio degli spazi pubblici. La scoperta di una tenda, oggetti personali e rifiuti abbandonati in un parcheggio centrale sottolinea l'importanza di tutela e rispetto delle regole urbane. L'intervento della polizia locale rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e decoro cittadino, ma la questione rimane aperta: come prevenire simili episodi in futuro?

Ravenna, 7 giugno 2025 – In seguito ad una segnalazione per campeggio abusivo di un veicolo, nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia locale di Ravenna è intervenuta in un parcheggio situato in centro città. Sul posto è stata riscontrata la violazione della normativa comunale in quanto, al di fuori del veicolo, era presente una tenda, oggetti personali e numerosi rifiuti. Considerata l'assenza del trasgressore - noto alle forze dell'ordine come persona senza fissa dimora, più volte controllato per comportamenti molesti – gli agenti hanno provveduto a recuperare gli oggetti personali, bonificando l'area con l'ausilio di un operatore di Hera.

