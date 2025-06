Rassegna corale Sergio Alletto in cattedrale numerosi ensemble in concerto

Il fascino delle voci si diffonderà tra le navate della cattedrale di San Gerlando, creando un’atmosfera di emozione e spiritualità. Sabato 7 giugno alle 20, in occasione della seconda edizione della rassegna corale Sergio Alletto, diversi ensemble si uniranno in un concerto suggestivo intitolato “Veni Creator Spiritus - Pro pax mondo”. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica sacra e non solo, che promette di incantare e unire il pubblico in un abbraccio di suoni e fede.

Sabato 7 giugno alle 20 la cattedrale di San Gerlando ad Agrigento ospiterà la seconda edizione della rassegna corale Sergio Alletto promossa dall’omonima associazione. Si tratta di un concerto, intitolato “Veni Creator Spiritus - Pro pax mondo”, al quale parteciperanno numerosi ensemble coristi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rassegna corale Sergio Alletto, in cattedrale numerosi ensemble in concerto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rassegna Corale Sergio Alletto

Torna la Rassegna Corale Nazionale “Città di Umbertide”: domenica nella chiesa di San Francesco - Domenica 25 maggio alle 16:15, nella chiesa di San Francesco di Umbertide, torna la rinomata Rassegna Corale Nazionale “Città di Umbertide”, giunta alla sua ventunesima edizione.

Rassegna corale “Sergio Alletto”: otto cori si esibiscono in Cattedrale ad Agrigento - L’associazione musicale e culturale Coro Polifonico “Sergio Alletto” ripropone per il secondo anno la rassegna corale “Sergio Alletto” denominata “Veni Creator Spiritus Pax Pro Mundo”. Come scrive grandangoloagrigento.it

Festival "Agrigento chorus inside Sicilia", al via la prima rassegna intitolata a Sergio Alletto - Sabato 22 giugno alle 15, al Circolo Empedocleo in piazza San Giuseppe, è in programma la prima edizione della rassegna corale “Festival Agrigento chorus inside Sicilia Sergio Alletto”. Prevista una ... Riporta agrigentonotizie.it

Festival Agrigento Chorus Inside Sicilia - Sergio Alletto