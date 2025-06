Rapina una profumeria e fugge in bicicletta per il centro storico | arrestato

Una rapina improvvisa e audace scuote il cuore di Como: un 28enne ecuadoriano, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire in bicicletta dopo aver aggredito una commessa in una profumeria. La prontezza degli agenti ha portato all’arresto, interrompendo la sua fuga nel centro storico. Un episodio che sottolinea come la sicurezza urbana resti una priorità, ma anche l’importanza di città vigilantie e di una comunità attenta.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno, la polizia di Stato di Como ha arrestato un 28enne di origine ecuadoriana, residente a Uboldo (VA), per il reato di rapina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato fermato dopo aver aggredito una commessa e sottratto alcuni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Rapina una profumeria e fugge in bicicletta per il centro storico: arrestato

