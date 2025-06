Rapina una profumeria e fugge in bicicletta per il centro storico | arrestato

Nel cuore di Como, un tentativo di rapina si trasforma in un inseguimento mozzafiato: un 28enne ecuadoriano, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di svaligiare una profumeria prima di fuggire in bicicletta attraverso il centro storico, ma è stato prontamente arrestato dalla polizia. La sua fuga rischiava di creare scompiglio tra i cittadini, ma la pronta azione degli agenti ha riportato la calma. La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tranquillità.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno, la polizia di Stato di Como ha arrestato un 28enne di origine ecuadoriana, residente a Uboldo (VA), per il reato di rapina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato fermato dopo aver aggredito una commessa e sottratto alcuni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Rapina una profumeria e fugge in bicicletta per il centro storico: arrestato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arrestato Rapina Profumeria Fugge

Scafati: arrestato per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale - Il 7 maggio, i Carabinieri di Scafati hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.

Furto di profumi in centro a Como, 28enne aggredisce commessa e fugge in bici: la cattura e l'arresto - Un 28enne ecuadoriano è stato arrestato a Como per rapina in una profumeria del centro. Già noto alle forze dell'ordine, sarà processato oggi. Riporta virgilio.it

Senzatetto ruba un profumo, un dipendente del negozio lo vede e lui lo aggredisce, poi tenta la fuga: 30enne italiano arrestato per rapina - TRENTO - Una manciata di coltelli e forchette e, per finire, un profumo. È questo il bottino di un uomo, un 30enne italiano senzatetto, che ieri, martedì 27 maggio, è ... Si legge su msn.com

Tenta rapina commerciante lo riconosce e fugge, arrestato - A Palagonia (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 29enne che pistola alla mano - poi rivelatasi a salve - ha tentato di rapinare una rivendita di generi alimentari ma poi ha desistito ... ansa.it scrive

FUGGE CON 11MILA EURO DI PROFUMI RUBATI, 36ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA | 06/10/2021