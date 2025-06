Rapina risse e tumulti | locale pericoloso Il questore impone la chiusura di 30 giorni

Perugia si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un locale che, tra risse e disordini, ha messo a rischio la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato, rispondendo alle numerose preoccupazioni dei residenti, ha deciso di chiudere l’esercizio per 30 giorni. Un intervento deciso per riportare l’ordine e garantire tranquillità : ecco cosa è accaduto e quali sono le prossime sfide.

Perugia, 7 giugno 2026 – Risse, rapine, disordini: locale troppo pericoloso e oggetto di grande preoccupazione da parte dei residenti. Così la Polizia di Stato di Perugia, con decreto del questore Dario Sallustio, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico nella periferia perugina, per 30 giorni. Nell’ultimo grave episodio, avvenuto la notte del 25 maggio, a seguito di una segnalazione di rissa, gli agenti della Volante erano intervenuti nell’esercizio di pubblico spettacolo, che si trova a Ponte Valleceppi, denunciando due minorenn i per rapina aggravata in concorso. Durante il blitz delle forze dell'ordine è stato anche arrestato un 19enne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; soggetto che era stato anche denunciato perché trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina, risse e tumulti: locale pericoloso. Il questore impone la chiusura di 30 giorni

