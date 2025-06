Ranieri | Il ruolo dell’allenatore è cambiato totalmente Noi un po’ schiavi della tattica

Claudio Ranieri, dopo aver ricevuto la Figurina d’Oro 2025 e parlato con i microfoni dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ha riflettuto sul mutamento del ruolo dell’allenatore. Oggi, tra tattiche spesso rigide e aspettative elevate, sembra che gli allenatori siano più schiavi della strategia che delle proprie intuizioni. Ranieri sottolinea l’importanza della lealtà e dell’autenticità nel rapporto con i giocatori, aspetti fondamentali in un panorama in continua evoluzione.

Intervenuto dopo la premiazione della Figurina d’Oro 2025, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dell’Associazione Italiana Allenatore Calciatori, esprimendosi sulla figura di un allenatore: “Qualità che non può mancare? È difficile su due piedi dirlo. Sicuramente la lealtà coi giocatori, dire che cosa si pensa anche se è qualcosa di brutto. Va capito chi è più permaloso, se c’è da fare un rimprovero generale. Ma ho sempre fatto il rimprovero a tu per tu, faccia a faccia. Non ho mai fatto un rimprovero per dire: ‘È colpa tua se abbiamo perso, guarda cosa hai fatto'”. E ancora: “Non mi è mai piaciuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri: “Il ruolo dell’allenatore è cambiato totalmente. Noi un po’ schiavi della tattica”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Allenatore Ranieri Ruolo Cambiato

Ranieri, sfogo nel post partita con Marelli! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione nel post partita contro l'Atalanta, contestando la decisione di revocare un rigore.

Ranieri: “Il ruolo dell’allenatore è cambiato. In Italia giocatori troppo in gabbia” - Le parole dell'ex allenatore giallorosso: "Mi auguro che ci siano altri Leicester. Me lo auguro, perché questo è il bello del calcio" ... Riporta msn.com

VIDEO - Ranieri: "Il ruolo dell'allenatore è cambiato. Un altro Leicester? Me lo auguro" - Le parole dell'ex tecnico della Roma: "Spero che in futuro altre squadre facciano quell'impresa. In Italia serve apertura mentale, teniamo troppo in gabbia i giocatori" ... Secondo ilromanista.eu

Retroscena Ranieri, la maxi offerta che non l’ha fatto vacillare | ESCLUSIVO - La risposta, come sappiamo, è sempre stata la stessa: Ranieri vuole lasciare a fine stagione per cambiare ruolo e dedicare ... di finire la carriera da allenatore. La vera novità sta nelle ... Secondo calciomercato.it

IL DISCORSO da BRIVIDI di RANIERI contro i GIORNALISTI ITALIANI