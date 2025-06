Ranieri che sorpresa! In tribuna a vedere il nipote

Claudio Ranieri, ex mister della Roma, si è regalato una sorpresa speciale: un giorno tra famiglia e passione sportiva, in tribuna a vedere il nipote giocare. La sua presenza spontanea in zona Marconi invita i tifosi a riflettere come l’amore per il calcio possa unire generazioni diverse, creando momenti indimenticabili. Una scena che dimostra come il cuore di un campione batta anche per le piccole vittorie quotidiane.

L'ex mister della Roma Claudio Ranieri, questa mattina è stato pizzicato in zona Marconi (nella Capitale), per assistere alla partita del nipote nel campionato esordienti promosso dalle Acli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri, che sorpresa! In tribuna a vedere il nipote

