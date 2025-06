Ranieri al posto di Spalletti | Non ci sono altre soluzioni

La débâcle dell’Italia in Norvegia scuote il calcio azzurro: il crollo 3-0 mette a rischio la qualificazione al Mondiale 2026. Luciano Spalletti si trova sotto pressione, ma ora si annuncia un possibile cambio in panchina con Ranieri pronto a subentrare. È una svolta che potrebbe ridisegnare il cammino della Nazionale, tra sfide impreviste e aspettative altissime. Resta da vedere se questa mossa sarà la chiave per risollevare le sorti del nostro calcio.

L’Italia crolla in Norvegia e mette in pericolo la qualificazione al Mondiale 2026: il Ct Spalletti finisce sulla ghigliottina della critica dopo la notte horror di Oslo Disastro Italia nel match d’esordio delle Qualificazione al prossimo Mondiale. Si mettono subito male le cose per la Nazionale di Luciano Spalletti, travolta senza appello per 3-0 in casa della Norvegia. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.it Dominio di Haaland e compagni nello scontro diretto tra le due favorite del girone, con gli scandinavi che guidano la classifica a punteggio pieno. Per gli Azzurri si fa largo nuovamente lo spettro dei playoff e di una nuova esclusione dalla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ranieri al posto di Spalletti: “Non ci sono altre soluzioni”

