Ranieri a sorpresa in un campo di periferia a Roma

Claudio Ranieri, ex mister della Roma e ora dirigente, ha regalato una mattinata di magia nel cuore di Marconi, sorprendendo i giovani calciatori del campionato esordienti promosso dalle Acli. La sua visita ha emozionato ragazzi e genitori, che lo hanno accolto con entusiasmo. Tra autografi, foto e battute, Ranieri ha dimostrato ancora una volta il suo amore per il calcio e la passione che infonde nelle nuove generazioni... un gesto che resterĂ impresso nei ricordi di tutti.

L’ ex mister giallorosso ora dirigente dell’As Roma, Claudio Ranieri questa mattina si è presentato in un campo di periferia a Roma in zona Marconi per assistere alla partita del nipote nel campionato esordienti promosso dalle Acli. Una visita che ha accolto tutti di sorpresa facendo impazzire di gioia i ragazzi e genitori. Il mister si è concesso a foto e firme di autografi. Si è intrattenuto con i ragazzi facendo battute e stimolandoli nell’impegno, oggi infatti si svolgevano le finali del campionato giovanile. Alla domanda di un ragazzo presente che gli chiedeva se rimarrĂ a Roma (dopo le voci che lo vogliono sulla panchina della nazionale) ha sorriso glissando sulla risposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranieri a sorpresa in un campo di periferia a Roma

