Rally Sardegna Sebastien Ogier vede il successo ma Ott Tanak non molla

Il Rally di Sardegna 2025 entra nel vivo con un sabato ricco di emozioni e sfide mozzafiato. Sebastien Ogier si presenta come il grande favorito, ma Ott Tanak non molla, pronto a dare battaglia fino all'ultimo chilometro. La corsa si infiamma, e il gran finale è ormai alle porte: chi conquisterà il podio e la vetta del campionato? Rimanete sintonizzati per scoprire il verdetto di questa spettacolare gara.

Va in archivio il sabato del Rally di Sardegna, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Alghero √® Sebastien Ogier a chiudere al comando nella classifica generale con un margine di vantaggio di 11.1 secondi su Ott Tanak (Hyuundai i20).¬†Terza posizione per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 55.5, quarta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 4:33, quinta per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 4:56. Al sesto posto il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 6:11, mentre √® fuori classifica a 22 minuti¬† il belga Thierry Neuville (Hyundai i20). 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Rally Sardegna, Sebastien Ogier vede il successo ma Ott Tanak non molla

